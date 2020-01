In Sachen "Türkischlernen" ging es am Montag Schlag auf Schlag: Erst machte der Tagesspiegel bekannt, dass die Wissenschaftsverwaltung an der Freien Universität Berlin erstmals einen Studiengang für das Lehramt Türkisch finanziert. Am Nachmittag dann die zweite Überraschung.

"Antrittsbesuch des türkischen Generalkonsuls Rifki Olgun Yücekök bei Senatorin Sandra Scheeres", twitterte die Senatsverwaltung für Bildung munter. Aber das war noch nicht alles.

Sie ließ auch wissen, dass sich "beide in einem konstruktiven Gespräch zu aktuellen Themen austauschten". Zur Illustration wurde noch ein Foto mitgeliefert, auf dem die SPD-Politikerin und der türkische Repräsentant freundlich in die Kamera lächeln. Mehr war nicht zu erfahren.

Dabei gäbe es einiges, was man doch recht gern wüsste. Zum Beispiel wie sich die Teilnehmerzahlen des Konsulatsunterrichts entwickelt haben, seitdem die aus der Türkei entsandten Lehrer auch in Moscheen eingesetzt werden.

In dieser Hinsicht gab es keine Informationen. Scheeres nutzte die Gelegenheit auch nicht, um die Tatsache zu kommentieren, dass ihr Parteifreund Steffen Krach gerade die Tür zum Türkischlehrerstudium aufgestoßen hat, als er mit der Freien Universität die Übereinkunft erzielte.

Der Türkische Bund würdigt den Vorstoß

Anders der Türkische Bund Berlin-Brandenburg: "Damit Türkisch als Herkunftssprache und anschließend als zweite und dritte Fremdsprache angenommen wird, ist es notwendig, in der Bundesrepublik ausgebildete Lehrkräfte einzusetzen", würdigte Sprecher Safter Cinar den bevorstehende Studiengang an der Freien Universität.

Auch die Lehrergewerkschaft GEW meldete sich zu Wort: "Ich begrüße, dass endlich Türkischlehrer*innen auch in Berlin ausgebildet werden. Berlin erfüllt damit eine uralte GEW Forderung, welche in der letzten Landesdelegiertenversammlung erneut nahezu einstimmig beschlossen wurde", kommentierte Gökhan Akgün, der GEW-Bezirksvorsitzende von Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Freie Universität trifft Vorbereitungen

Gökhan erwartet, dass das muttersprachliche Studienangebot „Türkisch“ Berlin als Standort stärken und ein deutliches Signal bundesweit und besonders in Richtung Ankara ausstrahlen wird".

Die Freie Universität entwickelt jetzt ein Konzept für den neuen Studiengang.

Das Angebot soll spätestens im Wintersemester 2021/22 starten.

Zurzeit bildet bundesweit nur Nordrhein-Westfalen eigene Türkischlehrer aus.

Die Berliner Bildungsverwaltung hatte sich nach Bekanntwerden des Konsulatslehrereinsatzes in Moscheen im Oktober auch für eine eigene Türkischlehrerausbildung ausgesprochen. Allerdings war immer von den nächsten Hochschulverträgen die Rede, die nicht vor 2023 umgesetzt werden können. Das hätte bedeutet, dass das neue Studium erst zwei Jahre später möglich gewesen wäre als jetzt infolge Krachs Vorstoß.

Geplant ist, den neuen Lehramtsstudiengang am Institut für Turkologie einzurichten, wo bereits Türkische Sprachwissenschaft, Türkische Literatur und Türkische Geschichte angeboten werden. Derzeit prüft die Freie Universität, welche zusätzlichen Stellen für den Aufbau des neuen Studiengangs benötigt werden.