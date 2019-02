Einmal, 1993 war das, habe auch er „ein Stechen gefahren“, erzählt Köstermann. Auf dem Ku’damm. Er besaß damals einen Käfer Cabrio, Zwei-Liter-Motor. An einer Ampel hielt ein Porsche 911 neben ihm. Der habe ein bisschen mit dem Gas gespielt. Und dann seien sie bei Grün „angefahren“.

„Da habe ich ihn sozusagen stehen lassen.“

„Von Ampel zu Ampel.“

„Vom Europa-Center zum Café Kranzler.“

„Ja, war ein bisschen grenzwertig.“

Köstermann wuchs auf dem Lande zwischen Bremen und Delmenhorst auf. Mit 19 baute er seinen ersten Wagen um. Seinem Vater gefiel das nicht. Der war Handwerker, selbstständig, hatte ein Auto, um es zu fahren, Winterreifen hat er mal gewechselt, aber sonst nichts. War doch ein schönes Auto. Was sein Sohn da trieb, von wegen eigener Note, erschloss sich ihm nicht.

Den ersten Käfer schaffte sich Köstermann 1983 an. Die Technik des Fahrzeugs war simpel. Mit der Elektrik konnte er als gelernter Kunststofftechniker auch umgehen. Und auf Schrottplätzen fanden sich reichlich Ersatzteile. Wo gibt es das heute noch, fragt Köstermann, dass man das Gesuchte selbst ausbauen müsse? Liege doch alles fertig verpackt in Regalen.

Das goldene Zeitalter

In Bremen gab es ein Einkaufszentrum. Eines der ersten seiner Art in Deutschland. Auf dem Parkplatz davor trafen sich Köstermann und seine Freunde sonntags. Sonst vorm Dorfkrug. Wenn sie Fußball gespielt hatten. Sie standen an ihre Autos gelehnt, rauchten, redeten. Es gab welche, die schraubten an ihren Autos herum, um sie „amerikanischer“ aussehen zu lassen.

Es war das goldene Zeitalter des Pkw. Das eigene Auto transportierte einen nicht nur zu fernen Zielen, sondern stand für eine glanzvolle Zukunft. Dieser Optimismus ist dahin. Obwohl heute mehr Autos auf den Straßen unterwegs sind als je zuvor, prophezeien Verkehrsforscher dem Pkw ein düsteres Dasein. In seiner bisherigen Form werde es nicht fortbestehen, meint der Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Euref- Campus in Schöneberg, Andreas Knie. Der Individualverkehr werde von vernetzten Fahrzeugen übernommen, die sich selbständig durch urbane Räume bewegten, digital gesteuert, ohne ihre Lebensdauer an Standzeiten zu vergeuden und Teil eines ausgebauten ÖPNV sind. „Das private Auto wird verschwinden, sofern es seinen besonderen Wert nicht mehr unter Beweis stellen kann.“

Luftnummer. Das Fahrwerk wird hydraulisch Millimeter genau auf die Reifen abgesenkt. Foto: Ndré SztnKvics Photos

Der Professor glaubt nicht an den Pkw als Fetisch. Dass sich Enthusiasten bei Tuning-Treffen am Wert der geilen Karre ergötzen, passt nicht ins Konzept. Welchen Wert hat das besondere Auto?

„Für den Tuner ist es ein schönes Gefühl“, sagt Ben Rambaum, „wenn andere die eigene Arbeit am Fahrzeug ebenfalls als gelungen empfinden.“ Der 24-Jährige organisiert in der Sommersaison den „B96“-Treff auf dem Parkplatz eines Baumarkts am Südende des Adlergestells. Sozialer Medien bedient er sich mit der Eloquenz eines Fernsehmoderators. Auf Facebook und Twitter lässt er die Tuning-Community live teilhaben, wenn ein Autokorso durch die Stadt rollt. Rambaum mittendrin. Er steht noch am Anfang.

Das Gespräch mit ihm findet im Büro eines Kfz-Gutachters in Britz statt, der als Sponsor der Veranstaltung auftritt. An den Wänden stilisierte Ansichten eines Hummer und anderer SUVs. Rambaum, gebürtiger Neuköllner und von Beruf Fuhrparkleiter, will der Szene eine Bühne bieten. Da der „B1“-Treff in Siemensstadt zu einem notorischen Hotspot für Verkehrsrowdys geworden ist, bei dem es regelmäßig Rennen gegeben hat, Kontrollen und „Burn-outs“, wie das qualmende Spektakel durchdrehender Reifen genannt wird, organisiert Rambaum jetzt das Gegenmodell. Die Leute würden mehr um die Autos herumgehen, um sie sich anzusehen, als dass da jemand demonstriere, wie laut sein Motor sei. Es sei bewusst „ein friedlicher Ort“. Mit freiwilligen Ordnern und Null-Toleranz-Strategie. Keine Burn-outs, kein Rasen. Zum Saisonabschluss im Oktober kamen etwa 3000 Leute. Er sagt: „Viele von denen, die ihr Auto umbauen, betrachten es als ein Kulturgut.“

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Aufwand, den jemand für die Leistungssteigerung seines Wagens betreibt, und seinem Verhalten im Straßenverkehr? Je mehr eigene Arbeit eingeflossen ist, desto mehr müsste bei einem Verkehrsdelikt zumindest auf dem Spiel stehen.

Den Aktenordner durchs Seitenfenster gereicht

Die Polizei unterscheidet deshalb zwischen Tunern, Profilierungsfahrern und Rasern.

Erstere seien überwiegend harmlose Liebhaber exzentrischer Designs. Es ist wie im Märchen, wo sich Aschenputtel in die Schönste von allen verwandelt. Diesen Traum der Verwandlung leben Tuner an Fabrikaten aus, die so gewöhnlich sind wie sie selbst: Nissan Skyline GTR, Honda Civic, Mitsubishi Eclipse D30, Golf III und IV und VW Jetta. Die Naivität mancher Akteure beschreibt Polizist Woitzik so: „Das will ich haben. Ärgerlich, dass ich es genehmigen lassen muss.“

Am Ende ist Tuning Papierkram.

Optische Verschönerungen sind meistens unproblematisch. Erst wenn es ins Technische geht, wüssten manche Tuner gar nicht, was sie da täten, sagt Woitzik. Etwa einen Opel Corsa mit 90 PS in ein Sechszylinder-Monster zu verwandeln, das 200 PS hat, aber nicht daran zu denken, dass Fahrwerk und Bremsen dieser Leistungssprung angepasst werden müssten.

Für die Gemeinschaft. Ben Rambaum organisiert das wöchentliche Tuning-Treffen "B96". Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Woitzik empfiehlt, den TÜV-Prüfer vor einem komplizierten Umbau ins Vertrauen zu ziehen und sich beraten zu lassen. Nach erfolgtem Umbau würde der Fahrzeugschein um eine Anlage von mehreren Seiten erweitert, und er, Woitzik, gehe die Angaben bei einer Kontrolle dann Punkt für Punkt durch. Dauert natürlich.

Besonders gewiefte Tuner reichen ihm auch gerne mal einen Aktenordner durchs Seitenfenster. Da stehe alles drin, sagten sie in dem Bewusstsein, dass Polizisten keine Fachleute sind.

Tja, denkt Woitzik. Wenn einer mit so viel Papier unterwegs ist, braucht es meistens nicht lange, um den Fehler zu finden. Denn die allgemeine Betriebserlaubnis für die Felgen und die allgemeine Betriebserlaubnis fürs Lenkrad schließen sich oft aus. Im Prüfbescheid für die Felgen steht, nur in Verbindung mit originalem Fahrwerk und Lenkrad. Für das Lenkrad gilt, nur in Verbindung mit originaler Bereifung. Beides hebt sich auf. „Ist wie nichts“, sagt Woitzik.

Er hört dann oft: Ich wollte nicht zwanzig Seiten lesen, ich wollte andere Felgen drauf haben.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen bei Tunern weit auseinander. Das macht den Reiz aus.

Motorsport-Technik. Jörg Köstermann habe "sein Geld immer wieder rausgekriegt", wenn er seine Tuning-Werke wieder verkaufte. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Als Jörg Köstermann seinen 13. Käfer kaufte, war er ebenfalls ziemlich kreativ. Noch heute plagt ihn das schlechte Gewissen deswegen. Seiner Frau gegenüber. Denn die durfte nichts von der neuen Anschaffung erfahren. In der Garage stand ja noch ein Käfer, Nummer zwölf. Erst als der verkauft war, präsentierte er den Wagen, für den er bis nach Graz gefahren war und den er danach in einer anderen Garage untergestellt hatte.

Sie fand es nicht so amüsant.

Sieben Jahre hat er geschraubt.

Nebenbei baute er ein Haus. Verlegte Bodenbeläge, was sein Job ist.

Er war frustriert von den Summen, die die Motorsportexperten verlangten, verlor die Lust.

Aber er wusste, dass er in ein Kunstwerk investierte. Und er erinnerte sich an jenen Tag im Jahr 1993, da Köstermann seinen ersten Käfer auf dem Ku’damm in eine Parklücke manövrierte und angesprochen wurde von einem Mann, der sein Stechen mit dem Porsche mitbekommen haben musste und nun fragte, ob er den Wagen verkaufen wolle. Köstermann nannte ihm einen ziemlich unverschämten Preis. Nicht mal neu hätte der Käfer so viel Geld gekostet. Der Mann ging ein bisschen mit dem Betrag herunter, aber dafür bezahle er sofort, sagte er. Wer trage denn so viel Geld bei sich?, fragte sich Köstermann. Der andere trug Anzug. Der andere gab ihm seine Karte. Köstermann solle es sich überlegen, bis zum nächsten Tag wohne er im Steigenberger Hotel.

Köstermann überlegte. Am nächsten Tag fuhr er zum Steigenberger Hotel.

„Ich habe mein Geld immer rausbekommen“, sagt er über seine Obsession. So verrückt kann sie nicht sein. Trotzdem, der 13. Käfer soll sein letzter sein.