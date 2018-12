In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am U-Bahnhof Jungfernheide zu einer Massenschlägerei, bei der zwei junge Männer verletzt wurden. Bis zu 100 Personen waren in der Auseinandersetzung verwickelt. Gegen 2 Uhr alarmierte ein Zugführer der U-Bahnlinie 7 die Polizei zum U-Bahnhof Jungfernheide. Laut seiner Aussage stieg die Menschenmenge am U-Bahnhof Rathaus Spandau in die letzten beiden Waggons ein.

Am U-Bahnhof Jungfernheide kam es dann zwischen ihnen zu Auseinandersetzungen, bei denen Einzelne auch mit verschiedenen Gegenständen unter anderem auch Messern aufeinander losgegangen seien. Nur mit weiteren Unterstützungskräften gelang es den Beamten, die Lage letztlich zu beruhigen. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden vorläufig festgenommen.