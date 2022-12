Über 100 Briefe geklaut Berliner wegen Postdiebstahls festgenommen

Ein Mann ist in Berlin wegen Postdiebstahls festgenommen worden. Der 30-Jährige soll stadtweit über 100 Briefe aus Briefkästen gezogen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Zeuge beobachtete den Mann Mittwochfrüh in der Riegerzeile in Mariendorf und rief die Polizei.

Sie ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Die Briefe seien dafür Beweismittel und Spurenträger. Wenn sie nicht mehr für die Ermittlungen gebraucht werden, sollen sie den Adressat:innen zugestellt werden. Wann genau das sein wird, konnte die Polizei nicht sagen. (dpa)

