Überfall in Spandau Berliner Polizei sucht nach Tankstellenräuber

Die Polizei Berlin bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Tatverdächtigen. Er soll am 22. April 2023 gegen 8 Uhr in der Zeppelinstraße 51 in Spandau eine Tankstelle überfallen haben.

Der Tatverdächtige soll den Mitarbeiter der Spreves-Tankstelle mit einem Schraubendreher bedroht haben. Dabei forderte er ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Später stahl er Bargeld aus der gewaltsam geöffneten Kasse. Der Kassierer blieb unverletzt, der Täter flüchtete unerkannt.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

Alter: circa 20 bis 25 Jahre

Phänotyp: südeuropäisch

Körpergröße: circa 180 cm

Statur: schmächtig

Haare: schwarz

Bekleidung: schwarzer Pullover mit diagonal verlaufender weißer Aufschrift „Balenciaga Paris“, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen (Adidas), schwarz/weiß/grau/orangefarbene Turnschuhe, helle Handschuhe, schwarze Sonnenbrille

Die Polizei fragt, wer den Mann kennt und weiß, wer er ist und wo er sich aufhält. Sie interessiert sich auch für Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise werden vom Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Tiergarten unter Telefon (030) 46 64-27 11 00 oder (030) 46 64-27 31 00 entgegengenommen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen. (Tsp)