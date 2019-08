Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen am Freitagnachmittag in Berlin und Brandenburg. Es könne auch zu „kleinkörnigem“ Hagel und Wind- oder Sturmböen mit 50 bis 70 km/h kommen. In der Nacht soll das Gewitter dann nachlassen. Für das Wochenende haben sich aber keine Schauer angekündigt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in Berlin und Brandenburg immer wieder starke Gewitter gegeben. (Tsp)