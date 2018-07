WASSER-FLÄCHEN

Von den 14 Quadratkilometern Land im Eigentum der Berliner Wasserbetriebe ist – abgesehen vom Rieselfeld Karolinenhöhe – das Grundstück des Klärwerks Waßmannsdorf bei Schönefeld mit 1,3 Quadratkilometern das größte. Zum Vergleich: Das ähnlich leistungsfähige Klärwerk Ruhleben muss mit einem Fünftel dieser Größe auskommen. Insgesamt haben die Wasserbetriebe 349 Liegenschaften, darunter neun Wasser- und sechs Klärwerke (davon fünf im Umland). Hinzu kommen acht Wasser- und 163 Abwasserpumpwerke, 24 Druckerhöhungsstationen und viele Trafostationen für die Pumpengalerien. Über die Stadt verteilen sich zusätzlich vier Rohrnetz- und sechs Kanalbetriebsstellen, hinzu kommen drei Verwaltungsstandorte und je ein Objekt für Ausbildung, Brunnen- und Zählerservice. Ebenfalls im Eigentum der BWB sind die Insel Baumwerder im Tegeler See sowie der Schlachten- und der Nikolassee.

ABGELAUFEN

Zwischen 1992 und 2001 wurden wegen des stark gesunkenen Verbrauchs mehrere Wasserwerke stillgelegt. In Friedrichsfelde entstand ein Discounter, in Altglienicke kaufte ein privater Investor für Gewerbe und Wohnen. Das Werk Riemeisterfenn wird abgerissen und abgesehen von einem ans Wasserwerk Beelitzhof (Wannsee) angebundenen Brunnen renaturiert. Das Werk in Köpenick – ein Denkmal mitten im Wald – wird als Wohnhaus genutzt und fördert noch Wasser fürs Werk Friedrichshagen. Auf den ehemaligen Brunnen des Werks Buch steht ein Flüchtlingswohnheim. Das Wasserwerk Johannisthal wurde zur Altlastensanierung genutzt und dient als Reserve. Im Ex-Werk Jungfernheide existieren zwischen Naturschutzgebiet und Motardstraße eine Rohrnetzbetriebsstelle, das Zentrallabor der BWB und ein Rechenzentrum.

Ebenfalls stillgelegt wurden drei Klärwerke: In Adlershof wird nur noch Wasser von der Autobahn gefiltert und Abwasser weitergepumpt. Das Klärwerksgelände Falkenberg wurde zum Cleantech Business-Park. Die Fläche in Marienfelde liegt brach; der Bezirk verweigert laut BWB die Nachnutzung. obs