Trotz der gestiegenen Schülerzahlen haben es rund 92 Prozent der künftigen Siebtklässler geschafft, an einer ihrer drei Wunschschulen unterzukommen. Dies teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch mit. An den Sekundarschulen wurden 1670 Förderkinder berücksichtigt, drei Härtefälle und 1300 Geschwisterkinder. An den Gymnasien waren es 100 Förderkinder, 21 Härtefälle und 1470 Geschwisterkinder. Am 25. Mai versenden die Schulämter alle Aufnahmebescheide der Erst-, Zweit- und Drittwunschschulen. Auf „Ausgleichskonferenzen“ der Bezirke werden anschließend die rund 2000 Schüler verteilt, die keinen Wunschplatz haben und nicht selbst eine Alternative finden.