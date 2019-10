In Pankow ist ein Mann am Montagnachmittag antisemitisch beleidigt und angegriffen worden. Der Mann war gegen 15 Uhr in der Busonistraße am Ballonplatz unterwegs, als ein Unbekannter ihn beleidigte. Als der 70-Jährige sich laut Polizei "verbal zur Wehr setzte", schlug der Unbekannte auf ihn ein.

Der Mann erlitt Verletzungen an Kopf und Kinn. Bei dem Versuch, sich gegen die Schläge zu wehren, verlor der Verletzte sein Gleichgewicht und stürzte zu Boden.

Erst eine vorübereilende Passantin veranlasste den Angreifer dazu, von dem 70-Jährigen abzulassen und zu flüchten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt. (Tsp)