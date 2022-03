Flüchtlingsaufnahme in Berlin hat bisher 26 Millionen Euro gekostet

Berlin hat bisher Maßnahmen in Höhe von 26 Millionen Euro für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ausgelöst. „Wir haben Herausforderungen vor uns, die den Haushalt erheblich belasten werden“, sagte der Staatssekretär für Arbeit, Alexander Fischer, am Mittwoch im Hauptausschuss. Berlin gehe in finanzielle Vorleistung für Maßnahmen, für die der Bund verantwortlich sei.

Die Ankunftszahlen würden das Fluchtgeschehen 2015 „weit in den Schatten stellen", sagte Fischer. In der vergangenen Woche seien mehr als 10.000 Menschen pro Tag mit dem Zug am Hauptbahnhof angekommen und mehrere tausend Menschen aus der Ukraine am Zentralen Omnibusbahnhof. Aktuell werden mehr als 1000 Menschen pro Tag in Berlin untergebracht.

Am Dienstag bis in die Nacht hinein kamen Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an. Allein am Hauptbahnhof stiegen 5500 aus Zügen. Mit Bussen trafen weitere 2000 Menschen in Berlin ein. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch beim Besuch eines Hilfsprojektes mit. 1500 der Neuankömmlinge brachte das Land vorläufig unter, mehr als bisher pro Nacht.

Kipping hofft, dass Ende der Woche das neue Ankunftszentrum am früheren Flughafen Tegel eröffnet werden kann. Dort können bereits Geflüchtete übernachten. Sukzessive werden dort im Innenbereich bis zu 3000 Betten aufgebaut. Im Außenbereich nördlich des früheren Terminals C sollen außerdem zwei große Wärmezelte mit 1300 bis 1900 Betten aufgebaut werden.

In dem Ankunftszentrum sollen die Geflüchteten registriert und auf andere Bundesländer verteilt werden. Hinzu kommen diejenigen, die in Berlin bleiben. Staatssekretär Fischer sagte, für die Registrierung von 10.000 Menschen pro Tag brauche man 400 Stellen im Schichtsystem. Er sei froh, dass die Bundeswehr nun doch 80 Soldaten per Amtshilfe schicken wird. Diese sollen ab Donnerstag von Mitarbeiter:innen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten eingearbeitet werden.

Im Tagesspiegel-Gespräch sagte Kipping, sie erwarte einen sprunghaften Anstieg der Ankunftszahlen. „Wir müssen uns auf das Schlimmste einstellen“, machte Fischer über die zu erwartenden Flüchtlingsströme im Ausschuss deutlich. Berlin und Wien seien wohl die Hauptankunftspunkte. Man habe bisher vieles für die Unterbringung mobilisieren können. Wie hoch tatsächlich die Kosten für das Land und die Bezirke sein werden, lässt sich heute nicht beziffern. „Zusätzliche Ausgaben sind noch nicht transparent“, sagte Finanzstaatssekretärin Jana Borkamp. Jede Behörde finanziere Ausgaben für Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten derzeit aus eigenen Haushaltstiteln.

Die Fraktionen von SPD, Grüne, Linke, CDU und FDP hatten in einem gemeinsamen Antrag den Bund aufgefordert, Länder und Kommunen bei der Aufnahme von Kriegsgeflüchteten personell, sachlich und finanziell zu unterstützen, die Kosten der Registrierung, Unterbringung und Versorgung zu übernehmen und verbindliche Vorgaben zur Verteilung der Menschen zu machen. Das humanitäre Willkommen der Geflüchteten sei eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die an diesem Donnerstag tagende Ministerpräsidentenkonferenz müsse sich dazu positionieren, forderte Torsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion.