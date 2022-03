Registrierung im Willkommenszentrum soll rund um die Uhr arbeiten

Am neuen Willkommenszentrum in Tegel sollen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in der Ankunftshalle an 100 Schaltern Tag und Nacht registriert werden. Das kündigte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Donnerstag im Sozialausschuss des Abgeordnetenhauses an. Dort geben die Menschen ihre Stammdaten an. Allein für die Registrierung, die täglich rund um die Uhr besetzt sein soll, benötige man 420 Mitarbeiter:innen.

Geplant sei, bis zu 10.000 Menschen pro Tag vom Hauptbahnhof und dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) mit Bussen zum Willkommenszentrum zu bringen. "Die Idee ist, dass die Menschen, wo entschieden ist, die bleiben gar nicht in Berlin, nach dem Königsteiner Schlüssel gleich in Busse kommen – und wenn der Bund da mitspielt, die Busse sie auch gleich in die Landkreise fahren", erklärte Kipping. Zugleich mahnte die Sozialsenatorin Hilfe an: "Wenn der Bund nicht mitspielt: Wir können nicht mit Berliner Busfahrern die gesamte Bundesrepublik befahren. Dann müssten wir sie zum Hauptbahnhof bringen. Dann kriegen sie dort ein Ticket, dass sie hinfahren können."