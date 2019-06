Berlin ist immer noch voller verwunschener Ort, mit denen man Gäste von außerhalb überraschen kann. Der Neuberliner Issa, gerade aus New York zugezogen, um Zeitgeist-Projekte umzusetzen, bezeichnete sich beim Pre-Opening des Secret Garden in der Gartenstraße in Mitte als „zufälligsten Gast“. Und war trotzdem hellauf begeistert von dem ehemaligen Theater, dass Dirk Moritz, ein ehemaliger Sportlehrer, aus einer Ruine hat wiedererstehen lassen. Einen ganzen Tag lang wurde das Haus warm gewohnt, in dem künftig Konzerte und andere hochwertige Veranstaltungen stattfinden sollen. Unter anderem gab’s ein Bechstein-Seminar zum Thema Klavierklänge, Erkundungstouren und Massagen. Rund 210.000 Musikfans aus aller Welt hatten sich angemeldet für eine Weltpremiere von Sony Classic mit dem Cellisten Jan Vogler.

Edel-Caterer Klaus-Peter Kofler hatte eigens für diesen Tag sein erstes komplett veganes Lunch-Büfett kreiert und bekam dafür überraschte Komplimente vor allem jüngerer Gäste. Im Mittelpunkt standen vegane Burger in den Varianten „Red Umami“ mit Trüffel-Soja-Mayo und „Green Hulkamole“ mit wildem Brokkoli und Kürbis, außerdem Cevice von der Gurke und dehydrierte Melonen mit Amaranth und Gurken-Estragon-Sorbet. So ein Tag braucht natürlich auch einen richtig hippen Namen. Zum „Immersive Experience Lab“ gehörte dann aber glücklicherweise auch eine schön bodenständige Tischtennisplatte.