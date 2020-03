Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) rechnet mit einer Eröffnung der geplanten Covid-19-Klinik für 1000 Patienten auf dem Messegelände im Bereich von Ende April oder Anfang Mai. "Ich denke, im April, Mai können wir dort starten", sagte sie am Sonntagabend in einer RBB-Sendung zur Coronakrise (alle aktuellen Entwicklungen auch im Newsblog).

Ein Sprecher ihrer Verwaltung sagte am Montag, dass der Umbau am Mittwoch beginne. Dann wolle sich Kalayci vor Ort ein Bild machen.

Der Senat hatte die Errichtung des Notfallkrankenhauses für leicht Erkrankte mit der Notwendigkeit einer stationären Behandlung sowie Beatmungspatienten, die nicht zu den schweren Fällen zählen, am 17. März beschlossen. Auch die Bundeswehr soll in das Projekt einbezogen werden, wobei Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) rasch signalisiert hatte, das Vorhaben nur sehr begrenzt unterstützen zu können.

Mit den jüngsten Äußerungen der Senatorin deutet sich an, dass die Umsetzung länger dauern könnte als gedacht. Der vom Senat beauftragte Projektleiter Albrecht Broemme, früherer Feuerwehrchef Berlins und zuvor Chef des Technischen Hilfswerks, hatte kurz nach dem Beschluss eine Errichtung in gut drei Wochen in Aussicht gestellt. Das war von vornherein ambitioniert, aber scheint nun auch nicht mehr realistisch.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Ein ungelöstes Problem ist auch noch die Rekrutierung von Personal für das „Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße“ in Halle 26. Broemme hatte den Bedarf im Schichtsystem auf bis zu 800 Mitarbeiter taxiert.

Mehr zum Thema 1000-Betten-Klinik in nur drei Wochen Dieser Pensionär soll Berlins Covid-19-Krankenhaus aufbauen

Er will zum Beispiel Mitarbeiter von Reha-Kliniken anwerben, die derzeit geschlossen sind, außerdem Ärzte und Pflegekräfte, die bislang als Belegkräfte für planbare, große Operationen zugebucht wurden. Für denkbar hält Broemme es auch, Medizinstudenten auf Basis des Infektionsschutzgesetzes heranzuziehen. (Tsp/dpa)