Umbau der Schönhauser Allee ist fertig Zweiter Radstreifen freigegeben - aber noch immer Zickzack-Kurs

Der geschützte Radstreifen auf der Schönhauser Allee in Berlin ist nun in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Nach jahrelanger Debatte und zwischenzeitlichem Projektstop durch die frühere Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) ist damit eines der umstrittensten Radinfrastrukturprojekte Berlins baulich umgesetzt. Allerdings sind die mit Betonborden geschützten Radstreifen in beide Fahrtrichtungen noch immer abschnittsweise unterbrochen und werden auf die alten Hochbordradwege umgeleitet.