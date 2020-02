Dies teilte die Deges mit, das ist die Gesellschaft, die im Auftrag des Bundes die Autobahnen baut und saniert. Das Dreieck Funkturm ist das Dreieck Berlins, mit täglich 230.000 Fahrzeugen extrem stark befahren.

Beim Bau Anfang der 1960er Jahre war es für 20.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt worden. Die bisher bekannt gewordenen Pläne der Deges sind heftig kritisiert worden, die letzte Überschrift im Tagesspiegel lautete:

"Bürger und Politiker ärgern sich über sture Autobahn-Planer".

Am kommenden Mittwoch und Donnerstag veranstaltet die Deges eine "Themenwerkstatt", bei der Anwohner und Interessierte Fragen stellen können. Die Themenwerkstatt findet am 26. und 27. Februar jeweils 17 bis 20.30 Uhr statt und zwar im "Westhafen Event & Convention Center" in der Westhafenstraße 1(Sektor B, Halle 1). Der Veranstaltungsort ist im Westhafen in Moabit, also nicht gerade in der Nähe des Funkturms. Eine Anmeldung online ist erforderlich.

Experten der DEGES und der beteiligten Ingenieurbüros wollen an den beiden Abenden Details zu den Themen „Grundlagen der Planung“, „Anschlussstelle Messedamm“, „Verkehrsströme und Verkehrsmengen“, „Lärmschutz“ sowie „Luftschadstoffe“ nennen. Die fünf Schwerpunkte können an sieben Themeninseln in Gruppen diskutiert werden. Der derzeitige Planungsstand soll anhand eines interaktiven 3D-Modells veranschaulicht werden. Die Auswahl der Themenschwerpunkte erfolgte auf Grundlage der 300 Fragen und Hinweise, die bislang bei der Deges eingegangen sind. Die Themenwerkstatt sei "ein zentraler Baustein des Dialogprozesses", teilte die Deges mit.

Zur Vorbereitung hat die Deges Informationen zum Stand der Planung sowie die bislang am häufigsten gestellten Fragen und die dazugehörigen Antworten auf ihrer Webseite unter zur Verfügung gestellt.

Die Hinweise und Anregungen aus diesen beiden Terminen sollen in die Planung einfließen, versprechen die Autobahnbauer.

So soll die Streckenführung verändert werden (klicken Sie auf die Vorschau, um das ganze Bild zu sehen). Grafik: Tsp/Böttcher

Im Frühjahr 2020 soll es als nächsten Schritt einen "Projektdialog" geben, in dem die Senatsverwaltungen für Verkehr und Stadtentwicklung, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie Vertreter der Eichkampsiedlung, der Heerstraße sowie der Kleingärtner der Bahn-Landwirtschaft über die Ergebnisse der Themenwerkstatt informiert werden sollen.

Bekanntlich sind die vielen Spannbetonbrücken aus den 1970er Jahren am Dreieck durch die starke Verkehrsbelastung irreparabel geschädigt. "Ein Umbau ist die einzige Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit von Deutschlands meistbefahrenem Autobahnknoten weitgehend zu sichern", teilte die Deges mit. Die Verkehrsführung soll neu organisiert werden. Umstritten im Bezirk ist vor allem die neue Zufahrt in Höhe der Jafféstraße und des Messedamms. Diese soll das Messegelände mit der Avus verbinden und die Anschlussstelle Messedamm ersetzen. In der Siedlung Eichkamp befürchten die Anwohner mehr Durchgangsverkehr und mehr Lärm.