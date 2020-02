Der Berliner Senat ringt um die Absicherung des von ihm beschlossenen Mindestlohnes bei den Schulcaterern. Bei seiner Sitzung am heutigen Dienstag wurden mehrere Optionen durchgespielt, darunter die Aufhebung der bereits erfolgten Ausschreibungen für rund 150.000 Schulessen in ganz Berlin. Auch eine Änderung des Gesetzentwurfs zum Mindestlohn wird geprüft.

Bisher gibt es widersprüchliche Einschätzungen zu der Frage, wie die Küchenkräfte doch noch den Mindestlohn bekommen könnten. Da die Ausschreibungen für das Schulessen veröffentlicht wurden, ohne dass das Gesetz zum Mindestlohn vom Abgeordnetenhaus beschlossen war, können die Caterer nicht zur Zahlung der 12,50 Euro verpflichtet werden.

Dabei ist es auch unerheblich, dass die Bildungsverwaltung den Mindestlohn im neuen Portionspreis bereits berücksichtigt hat. Mit anderen Worten: Die Caterer könnten jetzt jahrelang die erhöhten Beträge vom Land kassieren, ohne den Mindestlohn zu zahlen.

Lässt sich die Ausschreibung aufheben?

Um dies zu verhindern, hat Wirtschaftsstaatsekretärin Barbro Dreyer (Grüne) dem Vernehmen nach in der Senatsrunde vorgeschlagen, die Ausschreibung aufzuheben und am Donnerstag in korrigierter Form zu wiederholen.

Daneben gab es noch einen weiteren Lösungsvorschlag. Er besteht darin, dass die Wirtschaftsverwaltung prüfen soll, ob der bisherige Gesetzentwurf für den Mindestlohn um eine „abweichende Bestimmung“ erweitert werden könnte, wie es in der Besprechungsunterlage des Senats heißt, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Die Ergänzung würde darin bestehen, dass der neue Mindestlohn „auch für zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des Änderungsgesetzes bereits laufende Vergabeverfahren“ gelten könnte sowie für Verträge gilt, „die nach derzeit geltender Rechtslage vergeben wurden“.

Bereits im vergangenen November gab es Gewerkschaftsaktionen für eine bessere Bezahlung. Foto: privat

Gleitklausel „rechtlich nicht möglich“

Wie berichtet, konnte die Bildungsverwaltung den neuen Mindestlohn nicht explizit in die Ausschreibung aufnehmen, weil er noch nicht beschlossen ist. Demnach hätte die Rechtsgrundlage gefehlt, wie es in der Senatsvorlage heißt. Es sei rechtlich auch nicht möglich, die Beachtung des geplanten höheren Vergabemindestlohns über eine Gleitklausel verbindlich vorzugeben.

An diesem Punkt widerspricht die Senatsvorlage einer Auskunft der Wirtschaftsverwaltung vom Montag, in der es noch hieß, dass die Bildungsverwaltung „hinreichenden Anlass“ gehabt habe „zum Beispiel eine Gleitklausel in der Ausschreibung anzukündigen und im abzuschließenden Vergabevertrag zu verankern“.

Ob es möglich ist, Dreyers Vorschlag zu folgen und eine Neuausschreibung vorzunehmen, ist im Senat umstritten. In der Senatsvorlage steht jedenfalls, dass es „auf Grund der engen Zeitabläufe für die Neuvergabe des Schulmittagessens“ nicht infrage komme die Ausschreibung aufzuheben, da andernfalls die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einem Schulmittagessen zum 1. August „nicht nur gefährdet, sondern sogar unmöglich auf Grund der auslaufenden Verträge“ sei. Der Catering-Vertrag für die Schulen läuft aber am 1. August aus.