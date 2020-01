Ein fast 35 Tonnen schwerer Stein namens „Kueka“ kehrt aus Berlin nach Venezuela zurück. Am Montag ist der Findling im Tiergarten verladen und abtransportiert worden, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes dem Tagesspiegel bestätigte. Jahrelang hatte Venezuelas Regierung mit dem Auswärtigen Amt über eine Rückgabe des Steines verhandelt, der im Tiergarten Teil einer Kunstinstallation war.

Venezuelas sozialistische Regierung unter Nicolás Maduro behauptet, dass der Stein illegal aus dem Land entwendet worden sei. Es handele sich bei dem Findling um ein als „Abuela Kueka“, also Großmutter Kueka, bekanntes Heiligtum des indigenen Volkes der Pemón. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza veröffentlichte am Montag auf Twitter zahlreiche Fotos und ein Video des Abtransports. Der Transport zurück in den Bundesstaat Bolívar dauere mehrere Wochen, twitterte er.

Das Auswärtige Amt bestätigte Verhandlungen mit Venezuela. Der derzeitige Standort des Steins und die weitere Transportroute seien nicht bekannt. „Es handelt sich um eine Schenkung“, heißt es weiter.

Der Stein war Teil des „Global Stone Projects“, das der Künstler Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld im Tiergarten errichtet hatte. Fünf Felsbrocken aus fünf Kontinenten sollten Erwachen, Hoffnung, Vergebung und Frieden repräsentieren, der rötlich gefärbte Stein aus Venezuela stand für die Liebe. 1998 entdeckte Schwarzenfeld ihn im Canaima-Nationalpark, 1999 wurde er im Tiergarten installiert.

Die venezolanische Regierung forderte seit Jahren die Rückgabe des Steines, zunächst unter Präsident Hugo Chávez und nun unter Maduro. Auch Vertreter der Permón und die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, die Unesco, setzten sich dafür ein. Am Dienstag schrieb die Unesco auf Twitter, sie begrüße die Einigung zwischen Deutschland und Venezuela. Die Organisation freue sich für die Pemón, die ein Objekt ihres kulturellen und spirituellen Erbes zurückbekommen würden.

Schwarzenfeld bestreit, dass er den Stein illegal entwendet habe. Er habe 1998 lange mit Behörden und den Ureinwohnern verhandelt, sagte er dem Tagesspiegel 2012. Ein von ihm angeführtes Ethnologen-Gutachten bestreitet zudem, dass der Stein den Pemón heilig sei.