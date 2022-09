Umstrittener Autor Protest gegen Auftritt von Jordan Peterson in Berlin

Jordan Peterson ist ein Mann, der eine Lücke klaffen lässt. Zum einem zwischen dem konservativen Lager, dem sich der kanadische Psychologe zugehörig fühlt, und jenen anderen, die er der „woken Cancel Culture“ und dem „postmodernen Neomarxismus“ zuordnet. Von Genderpolitik hält er genau so wenig wie von politischer Korrektheit. Aber Peterson lässt noch eine andere Lücke klaffen, gerade hier in Deutschland: Er ist überraschend unbekannt für jemanden, der im angelsächsischen Raum vielerorts schon als der öffentliche Intellektuelle der modernen Rechten verbrieft wird.

So kann es auch vorkommen, dass das Berliner Tempodrom ausverkauft ist, wenn Peterson am Donnerstagabend sein Buch Beyond Order vorstellt, und in der Stadt außer Fans und Gegnern trotzdem kaum jemand davon Bescheid weiß. Ähnlich fasst dieses Paradoxon die Aktionsgruppe „Keine Shows für Täter!“ zusammen, in deren Visier Peterson nun geraten ist.

Das Bündnis, das sich im Sinne des Opferschutzes sieht und zuvor Kundgebungen gegen die Aktivitäten von Profiboxer Tom Schwarz und Comedian Luke Mockridge hielt, fordert ein „Berlinverbot für Jordan B. Peterson“, der „spätestens seit 2014 als zweifelhafte Galionsfigur der Alt-Right-Bewegung“ diene.

Misogynie, Antisemitismus, Rassismus und Transphobie

Peterson sei jemand, der sich in den Kategorien „Misogynie, Antisemitismus, Rassismus und Transphobie“ zu Hause fühle, und dem „weder hier, noch anderswo“ eine Plattform ermöglicht werden solle. Unterstützt wird der Protestaufruf von verschiedenen lokalen Antifa-Gruppen.

In der Tat eckt Peterson mit seinen Aussagen nicht nur im politischen Kontext an. Nahezu ebenso häufig, wie er auf der einen Seite als öffentlicher Intellektueller dargestellt wird, wird er anderorts als Pseudointellektueller dekonstruiert. In seiner wohl bekanntesten Theorie aus seinem Bestseller 12 Rules for Life vergleicht er die evolutionäre Psyche des Menschen mit der eines Hummers.

Dem Mensch sei, genauso wie seinem schalentierhaften Urvorfahren, ein evolutionäres Verständnis für soziale Hierarchien anheim, von dem man sich inspirieren lassen solle. Hummermännchen, die im gegenseitigen Macht- und Paarungskampf erfolgreich sind, würden ihre Gegner dominieren und dadurch breitschultrig mit Serotonin strotzen. Männer sollen der Welt ebenso breitschultrig und geltungssüchtig entgegentreten, da man sich nur so die Gunst der dominanzliebenden Frauen sichern könne. Für manch einen ist der Gedankensprung zum Sozialdarwinismus an dieser Stelle nur ein kleiner.

Protest am Donnerstag „Keine Show für Frauenfeinde, Rassisten und Trumpfans. Berlinverbot für Jordan B. Peterson“: 300 Teilnehmende, Yorckstraße 2 – Stresemannstraße – Vorplatz Tempodrom (18-23 Uhr)

Die Liste der Skandale und Affronts um den Psychologen ist einigermaßen lang. 2019 lud ihn die Universität Cambridge nach Protesten als Gastforscher aus. Peterson gibt sich gern betont unpolitisch und will nichts damit zu tun haben, als ein Fan mit der T-Shirt-Aufschrift „Ich bin ein stolzer Islamophober“ mit ihm für ein Foto posiert.

Auf Twitter ist er seit Juni gesperrt, weil er gegen die „Richtlinie zu Hass schürendem Verhalten“ verstieß. Unterstützer sehen in ihm derweil eine der letzten Bastionen der Meinungsfreiheit. Diese verteidige auch Wladimir Putin, wenn er in seinem Angriffskrieg in der Ukraine gegen die „pathologischen Ideologien des Westens“ vorgehe.

Jordan Peterson spaltet zur Zeit die Gemüter wie kaum eine andere Person des internationalen öffentlichen Lebens. Im Comic-Universum von Captain America diente er bereits als Superschurken-Inspiration und der jüngst erschienene US-Thriller Don’t Worry Darling nutze ihn als Vorlage für den von Chris Pine gespielten Bösewicht. Regisseurin Olivia Wilde nannte ihn im Interview den „pseudointellektuellen Helden der Incel-Community“. Auf seiner Welttournee ist Berlin als einziger Auftritt in Deutschland vermerkt. Ob es auch sein letzter sein wird, bleibt abzuwarten.

