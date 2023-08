Tagesspiegel Plus Exklusiv Umstrittenes Projekt an der Museumsinsel in Berlin : Senat will Mittel für Flussbad in der Spree kürzen

Seit Jahren arbeitet ein Verein am Flussbad in der Spree und hat dafür Millionen erhalten. Nun will der Senat die Mittel kürzen. Dabei sieht sich der Verein genau jetzt kurz vor dem Durchbruch.