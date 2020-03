Umziehen in Zeiten des Coronavirus – was sowieso schon anstrengend und zeitraubend ist, wird durch die Vorgaben des Senats noch komplizierter. Denn auch beim Umzug sollen nach Vorstellung der Behörden, die Standards eingehalten werden, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen.

Man denkt an zwei Meter Abstandhalten, Händewaschen – und dann? Dürfen etwa nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig Möbel tragen? Was bedeuten die Maßnahmen für einen Umzug konkret?

Mehrere Tagesspiegel-Anfragen an die Gesundheitsverwaltung sind bislang nicht beantwortet worden. Ein Tweet der Polizei vom Montag, 23. März lässt aber zumindest erahnen, was beim Umzug erlaubt ist und was nicht.

Soweit, so unklar. „Helfende aus dem häusliche Umfeld“ sind erlaubt – also lediglich alle, die in der eigenen Wohnung leben? Das hieße zum Beispiel für Leute, die alleine wohnen: Nachbarn und Freunde fragen, geht nicht. Umgezogen werden muss aber trotzdem, man hat ja einen Mietvertrag unterzeichnet.

Und es stehen einige Umzüge an. Eine Nachfrage bei den landeseigenen Berliner Wohnungsunternehmen ergibt, dass im Zeitraum April/Mai etwa 1000 Einzüge geplant sind. Insgesamt dürften es in Berlin weitaus mehr sein. Was also tun?

Man muss wohl auf ein Umzugsunternehmen zurückgreifen – aber auf eines, das „Hygiene-Standards“ einhält. Und man muss es sich natürlich leisten können.

Die Unternehmen haben aber abgesehen von den Regeln, die für alle gelten, keine speziellen Anweisungen bekommen. „Bis jetzt fühlen wir uns da auf uns allein gestellt. Wir haben da nix gehört, geschweige denn per Post eine Anordnung bekommen“, sagt David Müller vom Umzugsunternehmen „Umzug Berlin“.

Händedesinfizieren, Kontakt zu den Kunden vermeiden - und dann?

Klar, man achte auf vermehrtes Händedesinfizieren, man meide engen Kontakt zum Kunden. Aber: „Wir können natürlich nicht so viel machen. Eine Waschmaschine mit Mundschutz tragen, wäre eine Zumutung, da würde man sich eher noch gefährden.“ Man müsse ja auch noch atmen.

Hilfreich sei derzeit ein Möbellift – „der spart nicht nur Zeit und schont die Knochen – er verringert auch das Infektionsrisiko“, sagt Müller. Aber ist das überhaupt immer möglich, Abstand halten, „hygienisch“ umziehen? „Wenn jeder schwere Schrank 1,5 Meter lang wäre dann vielleicht“, sagt Müller. „Aber spätestens im Umzugs-Lkw sitzt man dann wieder zusammen. Man sollte sehr auf Hygiene achten, aber ich denke mit den 1,5 Meter wird es schwer.“

Ähnlich geht es auch dem Umzugsunternehmen „Blitz Umzüge“ in Friedrichshain. Auch hier könne man nur bedingt „hygienisch“ umziehen, sagt Ayhan Cetin, der Geschäftsführer des Unternehmens – Händewaschen, Abstandhalten so gut es geht. Aber auch seine Leute könnten nur bedingt Mundschutz tragen, „wenn wir die Treppen mit Möbeln hoch und runter laufen.“

Die Auftragslage für die Unternehmen boomt

Die Unsicherheit, was in diesen Zeiten ein Umzug nach „Hygiene-Standards“ sein soll, kommt zu einer Zeit, da beide Unternehmen viele Aufträge verzeichnen. Einige seien zwar verschoben worden, sagt Cetin. „Wir haben aber auch viele Anfragen, die Auftragslage boomt seit ein paar Tagen. Wahrscheinlich, weil man ja jetzt nur noch mit Personen aus dem häuslichen Umfeld umziehen darf. Wir können uns jedenfalls nicht über zu wenig Arbeit beklagen.“

Bei Müllers Unternehmen gebe es gar seit einigen Tagen einen „Ansturm“. Ob dieser anhält, kann er natürlich noch nicht sagen, man werte jetzt wöchentlich aus. „Wie es sich entwickelt, bleibt offen.“