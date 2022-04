Mit mehreren Demonstrationen wollen Cannabis-Konsument:innen am Mittwoch auf ihre Forderungen nach einer Legalisierung der Droge hinweisen.

Eine Demonstration will am frühen Nachmittag ab 13 Uhr mit 500 Teilnehmer:innen vom Brandenburger Tor über den Potsdamer Platz zum Willy-Brandt-Haus ziehen.

Im Görlitzer Park soll es nachmittags zudem einen „Cannabis Smoke-In“ geben, angemeldet sind dafür 400 Teilnehmer:innen.

Der 20. April ist weltweit ein Aktionstag von sogenannten Kiffer:innen, also Raucher:innen von Marihuana und Haschisch. In den USA lautet das Datum 4/20 – die Zahl 420 ist schon lange ein Code für den Cannabis-Konsum.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will laut Koalitionsvertrag erlauben, dass Cannabis in bestimmten Mengen und in speziellen Geschäften an Erwachsene verkauft werden kann. (dpa)