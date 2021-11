Am Freitagmorgen ist eine Frau in Hellersdorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 07.40 Uhr war ein SUV-Fahrer auf der Louis-Lewin-Straße unterwegs, als er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er raste nach Informationen des Tagesspiegel auf Höhe des U-Bahnhofes Louis-Lewin-Straße auf den Gehweg, fuhr gegen eine Wand und überfuhr die dort stehende Frau.

Diese wurde unter dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die Frau, ehe Sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Verkehrsermittlungsdienst war am Morgen vor Ort, und nahm den Unfall auf. Die Louis-Lewin-Straße war für den PKW Verkehr in Richtung Riesaer Straße gesperrt. Weitere Informationen zum Zustand der Frau oder weiteren Verletzten liegen bislang nicht vor. Tsp