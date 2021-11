Am Freitagmorgen ist eine Frau in Hellersdorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 38-Jährige gegen 7.30 Uhr mit einem Chevrolet die Böhlener Straße in Richtung Weißenfelser Straße.

Als sie links in die Louis-Lewin-Straße einbog, soll ihr Geländewagen ins Schleudern geraten sein.

Sie fuhr auf den Gehweg und erfasste eine 65-jährige Fußgängerin, die zwischen dem Auto und einem Geländer eingeklemmt wurde.

Die Verletzte wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten beschlagnahmten den Chevrolet zur Erstellung eines Gutachtens. Tsp