Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend ist am Sonntagnachmittag eine 31-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen habe ein 56-jähriger Mann gegen 14.10 Uhr in einem Auto mit Anhänger die Königin-Elisabeth-Straße befahren, als er an einer Kreuzung nach rechts auf den Spandauer Damm einbog und dabei offenbar die geradeaus fahrende Frau übersah.

Die Radfahrerin soll dabei laut Polizei von dem Anhänger überrollt worden sein. Sie kam mit schweren Verletzungen am Kopf sowie an Armen und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).

Die meisten Unfälle in Berlin passieren an Kreuzungen; Radfahrende sind bei den sogenannten Abbiegeunfällen besonders gefährdet. In der Hauptstadt gelten laut einer Analyse des Startups "FixMyBerlin" 220 Kreuzungen als Unfallschwerpunkte. (Tsp)