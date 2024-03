Unfall auf der Sonnenallee Zwei Autos stoßen an Berliner Kreuzung zusammen – mehrere Schwerverletzte

Mehrere Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall in Neukölln schwer verletzt worden. Auf der Sonnenallee, Ecke Saalestraße waren am späten Nachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwochabend dem Tagesspiegel. Zuerst hatten die „B.Z“ und der RBB berichtet.

Infolge des Zusammenpralls soll eines der Autos auf dem Gehweg, das andere in einem Zaun auf der Mittelinsel gelandet sein. Dem RBB-Bericht zufolge wurden dabei vier Personen verletzt, darunter ein Baby. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll aber bei keinem der Verletzten bestehen. Der Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen. (Tsp)