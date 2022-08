Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Berlin-Lankwitz tödlich verletzt worden. Der Mann erlag am Mittwochmorgen am Unfallort an einer Kreuzung seinen Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollten der Rollerfahrer und der Lastwagen-Fahrer von der Paul-Schneider-Straße rechts in die Malteserstraße abbiegen. Dabei soll es zum Zusammenstoß gekommen sein.

Die Straße ist dort mehrspurig. Weitere Details waren am Vormittag nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Zunächst hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet. (dpa)