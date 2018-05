BER-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte in seinem Frankreich-Urlaub einen Unfall - dabei ist ein Wirbel verletzt worden. Das bestätigte Flughafensprecher Hannes Hönemann dem Tagesspiegel.

Danach nimmt Lütke Daldrup zwar wie geplant am kommenden Montag seine Dienstgeschäfte wieder auf. „Durch den Unfall ist er in den nächsten Wochen in seiner Mobilität eingeschränkt“, sagte Hönemann. Er werde „wegen der eingeschränkten Beweglichkeit in den kommenden Wochen viel von Zuhause arbeiten müssen.“

Lütke Daldrup hatte nach der letzten Sitzung der Aufsichtsrates Anfang Mai, auf der er die BER-Inbetriebnahme im Oktober 2020 bekräftigte, einen dreiwöchigen Urlaub angetreten.

Er habe seinen Frankreich-Urlaub wegen eines Unfalls am 16. Mai vorzeitig abbrechen müssen, nachdem er in der Woche vor Pfingsten bei einer Wanderung in Südfrankreich ausgerutscht war und im Krankenhaus behandelt werden musste. „Die Untersuchungen ergaben, dass er sich eine Wirbelverletzung zugezogenen hat“, so Hönemann.

Seit 22. Mai sei der Flughafenchef wieder in Berlin, wo er auch weiter ambulant behandelt werde. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter sind nach Flughafenangaben vom Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider über den Unfall des Flughafengeschäftsführer informiert worden.

Während der Abwesenheit des BER-Chefs waren TÜV-Berichte über anhaltende Mängel im Pannenterminal – etwa bei der Brandschutzanlage – bekannt geworden. Zuletzt hatte die CDU-Opposition in Berlin angekündigt, Lütke Daldrup in den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses zu zitieren