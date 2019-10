Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in Berlin-Alt-Treptow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Schülerin am Morgen in Höhe der Lexisstraße auf die Lohmühlenstraße gelaufen und wurde vom Auto eines 53-jährigen Mannes erfasst. Das Mädchen kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang wird noch ermittelt.(dpa)