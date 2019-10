Ein Motorradfahrer ist in Alt-Treptow nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen bog ein 61 Jahre alter Autofahrer links ab und erfasste dabei den ihm entgegenkommenden Biker, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Fahrer gab an, vor dem Abbiegen niemanden bemerkt zu haben und erst durch einen lauten Knall aufmerksam geworden zu sein. Seinen Angaben nach habe er danach im Rückspiegel den stürzenden 57 Jahre alten Motorradfahrer bemerkt. Dieser erlitt mehrere Rippenbrüche und einen Beckenbruch. Die Puschkinallee war am Samstagabend wegen des Unfalls für eine Dreiviertelstunde gesperrt. (dpa)