Am Samstagabend hat in Friedrichsfelde ein unbekannter Motorradfahrer eine 67-jährige Radfahrerin verletzt und daraufhin Fahrerflucht begannen.

Gegen 17.50 Uhr war der Mann mit einem dreirädrigen Motorrad in der Sewanstraße in Richtung Am Tierpark unterwegs. Beim Linksabbiegen in letztere soll der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und daraufhin die Radfahrerin auf dem Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite getroffen haben.

Die 67-Jährige stürzte und blieb am Boden liegen. Zeugenaussage zufolge stieg der Mann zunächst ab und lief zur Verletzten. Eine Zeugin leistet Erste Hilfe.

Bevor Rettungskräfte und Polizei eintrafen hatte der Unbekannte den Unfallort bereits verlassen. Die verletzte Frau kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Laut Zeugen soll der Motorradfahrer betrunken gewirkt haben.