Am Freitagmorgen ist ein 63-jähriger Fußgänger in Lichtenberg von einer Kehrmaschine angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Demnach überquerte der Fußgänger gegen 6.10 Uhr die Kreuzung Landsberger Allee an der Ecke zur Vulkanstraße, als er von einem 50-Jährigen mit seiner Kehrmaschine angefahren wurde. Dieser war auf der Landsberger Allee in Richtung Rhinstraße unterwegs.

Durch den Aufprall erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen. Trotz Wiederbelebungsversuchen von alarmierten Rettungskräften verstarb er noch am Unfallort. (Tsp)