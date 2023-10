Unfall in Berlin-Mitte Auto überschlägt sich – Karl-Marx-Allee in Richtung Alexanderplatz gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte hat sich am Dienstagnachmittag ein Auto überschlagen und ist auf dem Dach liegengeblieben. Eine Person wurde leicht verletzt, die Straße in Richtung Alexanderplatz vollständig gesperrt. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel auf Nachfrage.

Zuerst hatte die Berliner Feuerwehr kurz vor 16 Uhr auf X über den Unfall informiert. Demnach musste eine Person vom Technischen Dienst „mit schwerem Gerät gerettet und notärztlich betreut“ werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde die Person, eine Frau, allerdings nicht schwer verletzt. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Den Angaben nach waren zwei Autos ineinander gefahren, zum genauen Hergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Unfall hatte sich laut Verkehrsinformationszentrale an der Grenze zu Friedrichshain zwischen Strausberger Platz und Berolinastraße ereignet. Die Straße sollte nach Angaben der Feuerwehr, die mit 22 Kräften vor Ort war, bis etwa 18.45 Uhr gesperrt bleiben.