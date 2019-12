Bei einem Unfall in Schöneberg wurde ein Radfahrer am Donnerstagvormittag lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sei zuvor ein 41-jähriger Sattelzugfahrer gegen 11 Uhr von der Bessemerstraße nach links in die Eythstraße abgebogen, um in Richtung Alboinplatz zu fahren.

Zeitgleich fuhr der 77-jähriger Radfahrer aus Richtung Alboinstraße kommend in der Eythstraße in Richtung Prellerweg. An der Straßenkreuzung stießen die beiden Männer zusammen. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Tsp)