In Berlin Kreuzberg hat sich am späten Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. An der Kreuzung Gitschiner Straße und Alexandrinenstraße ist ein Mensch zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften zum Unfallort aus, sie versuchten den Mensch zu befreien. Die Kreuzung Gitschiner Straße und Alexandrinenstraße wurde komplett gesperrt.

Deshalb kommt es seit Mittag zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Gitschiner Straße ist wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zwischen Zossener und Prinzenstraße gesperrt. Auf den Straßen im Umfeld kommt es zu langen Staus. Autofahrern wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (Tsp)