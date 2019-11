Am Freitagnachmittag wurde ein 16-jähriger Radfahrer in Marzahn von einem Autofahrer erfasst. Laut Polizei war der 37-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.30 Uhr auf dem Bentschener Weg in Richtung Oberfeldtstraße unterwegs. Der Radfahrer soll vom Gehweg aus auf die Straße gefahren sein, dabei habe der Wagen den jungen Mann angefahren. Er erlitt eine schwere Kopfverletzung und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr zum Thema Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn Radfahrer unter Tram eingeklemmt – lebensbedrohlich verletzt

Wegen der Rettungsarbeiten war der Bentschener Weg für knapp drei Stunden gesperrt.