Am Molkenmarkt in Mitte hat sich am Sonntagmittag ein Auto überschlagen. Bei dem Verkehrsunfall an der Ecke Mühlendamm wurde ein Mensch schwer und einer leicht verletzt, beide kamen ins Krankenhaus. Das Auto sei wieder aufgerichtet worden, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Weitere Informationen zur Unfallursache sind noch nicht bekannt. (Tsp)