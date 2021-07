Ein Radfahrer, der am Freitag bei einem Unfall in Marienfelde gestürzt war, ist am Sonnabend in einem Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben fuhr der 77-Jährige zunächst auf der Fahrbahn der Marienfelder Allee in Richtung Großbeerenstraße.

Unmittelbar hinter der Kreuzung zur Bahnstraße wechselte er wegen einer Baustelle auf den Gehweg, wo er gegen einen Steinpoller fuhr und stürzte. Er zog sich schwerste Kopfverletzungen zu.

Ein alarmierter Rettungswagen hatte den Mann anschließend zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere an Verletzungen verstarb der 77-Jährige. (Tsp)