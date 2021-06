Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen ist eine Radfahrerin in Schöneberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sei es auf der Hauptstraße in Schöneberg gegen 8.25 Uhr zu einem Unfall der Frau mit einem Linienbus der BVG gekommen. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt, die Radfahrerin wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben konnte die Polizei bislang nicht machen. An der Unfallstelle ist derzeit eine größere Baustelle, weshalb auf der Hauptstraße, die normalerweise vierspurig ist, zwei Spuren in Richtung Potsdamer Platz gesperrt sind. Eine Spur wurde deshalb auf die Gegenfahrbahn verlegt. Tsp