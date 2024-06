Unfall Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmorgen beim Zusammenstoß mit einem Auto im Berliner Ortsteil Siemensstadt verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge prallte das Motorrad gegen die Beifahrerseite des Wagens. Wie genau es dazu kam, war nach Angaben einer Sprecherin zunächst unklar. Der 28-jährige Motorradfahrer wurde an Kopf, Oberkörper und an den Beinen verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug ist laut Polizei nicht mehr fahrfähig.

Der 42 Jahre alte Autofahrer habe sich vom Unfallort entfernt, sei jedoch von einem Zeugen verfolgt worden. Dadurch konnte die Polizei ihn schließlich fassen. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

