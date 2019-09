Nach dem schweren Autounfall am Freitagabend in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung. Dies sei in solchen Fällen üblich, sagte eine Polizeisprecherin. Aufgrund der vielen sich teils widersprechenden Zeugenhinweise ermittle man bereits seit Freitagabend wegen des Vorwurfes. „Wir haben – Stand jetzt – keinen neuen Sachstand“, sagte die Sprecherin am Montag.

Nach Informationen vom Wochenende zog die Polizei unter anderem einen medizinischen Notfall beim Fahrer als Unfallursache in Betracht. Der 42-Jährige liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei wollte sich am Montag nicht dazu äußern, ob der 42-Jährige bereits vernehmungsfähig sei. Vorsatz wurde zunächst ausgeschlossen.

An der Unfallstelle an der Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße lagen am Montag bunte Schnittblumen. Die Straße war nass vom Regen, die Fußgänger-Ampel noch kaputt. Mehrere Polizisten sicherten den Verkehr, um den Schülern einer nahen Schule einen sicheren Weg in die Klassen zu gewähren. Sie sollen nach Tagesspiegel-Informationen auch am Nachmittag wieder vor Ort sein.

Nachdem die Polizisten abgezogen waren, floss der Verkehr ohne Ampeln weiter. Bis wann die Fußgängerampel repariert wird, war am Montag noch nicht klar. Der Polizei liegt nach Tagesspiegel-Informationen kein Antrag des Ordnungsamts zur Regelung des Verkehrs vor. Es ergaben sich diverse gefährliche Verkehrssituationen, wie ein Video vom Unfallort am Montagmorgen zeigte.





Ein schwerer Sportgeländewagen (SUV) war am Freitagabend von der Straße abgekommen und hatte vier Fußgänger an einer Ampel tödlich verletzt, darunter einen dreijährigen Jungen.

Nach Anwohnerangaben überholte der SUV den stehenden Verkehr an der Ampel sehr schnell auf der Gegenfahrbahn und geriet auf den Gehweg. Das Auto knickte einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.

Der Unfall löste eine Diskussion über SUV in Innenstädten aus. Am Samstagabend kamen rund 500 Menschen zu einer Mahnwache an die Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße. Auch am Sonntag legten Passanten Kerzen, Blumen und Bilder an der Unfallstelle ab.

Zur Ursachenforschung wollte die Polizei den Unfall gegebenenfalls in einem 3D-Modell nachstellen. (mit dpa)