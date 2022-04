Auf ein überwiegend unfreundliches Wetter müssen sich die Menschen am Wochenende in Berlin und in Teilen Brandenburgs einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Freitag mitteilte, muss vor allem im Norden Brandenburgs und in der Hauptstadtregion am Freitag und Samstag mit Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauern sowie örtlich auch mit kurzen Gewittern gerechnet werden. Im Süden bleibt es dagegen meist trocken. Die Temperatur steigt auf maximal zehn Grad. Es weht ein frischer Wind mit stürmischen Böen.

Am Sonntag gibt es landesweit neben vielen Wolken, Regen- oder Graupelschauern sowie vereinzelten, kurzen Gewittern auch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen zwischen acht bis zehn Grad. (dpa)