Ein ungewöhnlicher Fund in einem Vorhof einer Moschee in Berlin-Spandau hat am Donnerstag Irritationen und Sorgen ausgelöst. Die Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands sprach in einer Mitteilung von einer Panzerfaust-Granate.

Die Polizei erklärte, es stünde noch nicht endgültig fest, um was es sich handle. Streifenwagen seien vor Ort.

Die Granate sei gegen 14.00 Uhr auf dem Gelände der Moschee Markaz Rasulallah entdeckt worden, so die Islamische Gemeinschaft. Die Polizei sei informiert worden und nach eineinhalb Stunden mit dem Kampfmittelräumungsdienst angekommen. Die Islamische Gemeinschaft forderte „den Schutz der Muslime und muslimischen Einrichtungen im Land sowie eine deutliche Verurteilung dieser bedrohlichen Handlungen“. (dpa)