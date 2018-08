Der neue Mord-Prozess gegen die beiden Kudamm-Raser ist am Dienstag unter großem öffentlichen Interesse an den Start gegangen. Doch die erste Hürde setzte ein Verteidiger noch vor Verlesung der Anklage mit einem Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter der 40. Großen Strafkammer des Landgerichts. Ihr Urteil würde bereits „feststehen, bevor die Hauptverhandlung begonnen hat“, hieß es zur Begründung. Es bestehe die Besorgnis, dass sie versuchen, die Argumente des Bundesgerichtshofs (BGH) zum ersten Urteil "auszuhebeln“.

Mit 170 km/h durch die City West

Die Angeklagten Hamdi H. und Marvin N. hatten sich am 1. Februar 2016 in der City West mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde ein illegales Autorennen geliefert und einen unbeteiligten 69 Jahre alten Jeep-Fahrer totgefahren. Im ersten Prozess wurden die inzwischen 26 und 29 Jahre alten Männer zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Den bundesweit ersten Schuldspruch wegen Mordes gegen Raser hatte der BGH im März aufgehoben. Die Karlsruher Richter aber sahen einen bedingten Tötungsvorsatz nicht ausreichend belegt. Der Fall wurde zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer des Berliner Landgerichts zurückverwiesen.

Einer der Angeklagten im Gerichtssaal. Foto: dpa

Zwei Jahre Untersuchungshaft

Die beiden Angeklagten befinden sich seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Hintergrund des nun gestellten Befangenheitsantrags ist ein Beschluss der 40. Großen Strafkammer zur Haftfortdauer für Marvin N. Ende März. Darin heißt es, das erste Urteil sei zwar durch den BGH aufgehoben worden. Das aber bedeute nicht, dass es in erneuter Verhandlung nicht auch erneut zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen könne. Die Feststellungen im ersten Urteil, das die 35. Große Strafkammer fällte, würden sich nach vorläufiger Prüfung bei erneuter Beweisaufnahme „in den entscheidungserheblichen Punkten bestätigen".

Verteidiger Rainer Elfferding warf den Richtern nun vor, ihr Urteil würde bereits feststehen. Er sprach von einer „unverhohlenen Missbilligung des BGH-Urteils“. Die drei Berufsrichter hätten in dem Beschluss zum Ausdruck gebracht, dass sie die Argumentation des BGH zu umschiffen gedenken – zum Nachteil seines Mandanten Marvin N.

Über den Befangenheitsantrag muss eine andere Strafkammer des Landgerichts entscheiden. Ob die Anklage noch am ersten Prozesstag verlesen werden kann, blieb zunächst offen.