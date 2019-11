Halbzeit: 0:0 Pause im Stadion An der Alten Försterei. Es fehlt bislang an vielen Dingen: Tempo, Technik, Abschlüssen. Vor allem von Hertha kommt zu wenig, gemessen an den spielerischen Fähigkeiten der Blau-Weißen. Union wird mit dem bisherigen Auftritt schon eher zufrieden sein, zumal Christopher Lenz die Riesenchance zum 1:0 in der Anfangsphase für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hatte. Immerhin: die Stimmung ist prächtig.