Bei Hertha sind sie sich schon jetzt darüber im Klaren, dass einiges an Strafen auf den Klub zukommen wird. Am Mittwoch im Pokal waren es zwar ausschließlich die Fans von Dynamo Dresden, die gezündelt haben; als Veranstalter des Spiels wird aber auch Hertha in Haftung genommen. Für jede Pyrofackel im Block werden vom DFB 1000 Euro Strafe fällig, für jede, die in den Innenraum geworfen wird, sogar 3000 Euro.

„Wir werden versuchen, die Einzeltäter rauszupicken und die Strafen weiterzugeben“, sagte Max Jung, der Sprecher von Hertha BSC. Allerdings werde die Aufsrbeitung wohl noch einige Wochen dauern.

Ante Covic, der Trainer von Hertha BSC, hat sich am Sonntag noch einmal zu den Vorfällen im Derby geäußert. „Die wahren Herthaner haben wir am Freitag erlebt.“ Da waren 2500 Fans zum Abschlusstraining gekommen, um die Mannschaft auf das Derby einzustimmen. Aber jedes Fanlager habe seine Problemfälle, „ohne unsere in Schutz nehmen zu wollen“.