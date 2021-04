Viele Haushalte nutzen die Zeiten des Lockdowns zum Entrümpeln, das führt schon seit dem Frühjahr 2020 mitunter zu besonders langen Staus und langen Wartezeiten im Umfeld der 14 Recyclinghöfe der Stadtreinigung (BSR). Die vom Senat in einem Beschluss von Ende 2019 angestrebte Ausweitung der Öffnungszeiten, die in einem vor Ostern vorgelegten Bericht („Gesamtstrategie Saubere Stadt“) nochmal erwähnt wurde, dürfte aber auf sich warten lassen. Und das hat nicht nur mit der Pandemie zu tun.

„Verlängerte Öffnungszeiten der BSR-Recyclinghöfe müssen aus den Gebühren finanziert werden, die die BSR erheben. Daher ist hier stets die richtige Balance zwischen hoher Leistungsqualität, Ausbau des ökologischen Profils und den Kosten der Leistungserweiterung abzuwägen“, teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe dem Tagesspiegel mit. „Zu berücksichtigen ist zudem, dass verlängerte Öffnungszeiten der Höfe in Wohngebieten zu einer erhöhten Lärmbelastung der Anwohner:innen führen können“.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Verwaltung verweist zudem auf ein Pilotprojekt am Recyclinghof in der Neuköllner Gradestraße, wo Montags bis Sonnabends jeweils zwölf Stunden lang geöffnet ist – bis 19 Uhr. „Die Erprobungsphase wird mindestens ein halbes Jahr dauern“, kündigte der Sprecher an. Nach Auswertung der Zahlen, darunter Nutzungsumfang in den verlängerten Öffnungszeiten und Abwägung der Kosten für einen verlängerten Personaleinsatz, werde über eine Ausweitung bei anderen Höfen entschieden.

Nur am Recyclinghof an der Gradestraße in Berlin-Neukölln erprobt die BSR verlängerte Öffnungszeiten. Hier kann man Montags bis... Foto: BSR

Anders als den 33 Parkflächen, die die BSR ab Mai zusätzlich reinigen soll, will der Senat für längere Öffnungszeiten keine zusätzlichen Steuergelder überweisen. Die Kosten müsste über die Gebühren von allen gebührenpflichtigen Einwohner:innen getragen werden. Auch wird es kein Geld für zusätzliche Müllbehälter geben. Man werbe – insbesondere während der aktuellen Schließung der Restaurants und Cafés – dafür, Mehrwegbecher oder -schüsseln für To-Go-Mahlzeiten zu nutzen, erklärte der Sprecher der Verwaltung.

Mehr zum Thema Um Bezirke zu entlasten BSR übernimmt ab Mai Reinigung von 33 Parks und Plätzen in Berlin

Frank Jahnke, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, wünscht sich bei den Recyclinghöfen mehr Tatendrang. Diese seien „ein wichtiges Instrument der ökologischen Abfallentsorgung in der Millionenstadt Berlin und damit zugleich ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge.“ Gerade in Zeiten der Pandemie, in denen Bürgerinnen und Bürger verstärkt im eigenen Haushalt tätig seien, steige der Entsorgungsbedarf infolge von Renovierungsarbeiten, was zur häufigen Überlastung der Recyclinghöfe führe, meint Jahnke. „Die politisch gewollte Ausweitung der Öffnungszeiten muss daher jetzt erfolgen und nicht erst in langwierigen Pilotprojekten getestet werden!"