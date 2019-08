Die Gesamtelternvertretung (GEV) der Tempelhofer Johanna-Eck-Schule hat zu einer Demonstration gegen die "Beurlaubung" von Schulleiterin Mengü Özhan-Erhardt aufgerufen. Geplant ist die Kundgebung am kommenden Freitag vor der Senatsverwaltung für Bildung nahe Alexanderplatz. Der zweiseitige Aufruf, der dem Tagesspiegel vorliegt, wurde am Dienstag an die Schüler verteilt.

Die GEV ruft "Eltern, Schüler, Freunde der Johanna-Eck-Schule, Lehrer und alle anderen Mitarbeiter" auf, an der Demonstration teilzunehmen.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

"Wir wollen nicht einfach hinnehmen, dass durch den Ausfall unserer engagierten Schulleiterin die positiven Veränderungen wieder zum Stillstand kommen", heißt es zur Begründung.

Wie berichtet, hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) die "Veränderung" an der Spitze der Schule im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben. Als "Anlass" für ihre Entscheidung nannte sie, dass – nach den zahlreichen Lehrern – nun auch noch die Sozialarbeiter des freien Trägers KIDS e.V. ihren Rückzug aus der Schule angekündigt hatten.

Hingegen schreibt die GEV in ihrem Brief an die Eltern, dass "Frau Özhan-Erhardt durch einseitige und fehlerhafte Berichterstattung des Tagesspiegels ihren Posten räumen musste". Worin die "Fehler" bestanden, wurde nicht mitgeteilt.

Mehr zum Thema Johanna-Eck-Schule in Tempelhof Jetzt geben sogar die Sozialarbeiter auf

Die Proteste hatten sich bereits abgezeichnet: Gleich nach Bekanntwerden der Entscheidung der Senatorin hatte es empörte Reaktionen gegeben.