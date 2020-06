Auch in anderen Städten wie Leipzig, Hamburg, Freiburg und Chemnitz wollen Menschen auf die Straße gehen

Nicht nur in Berlin wird diesen Sonntag demonstriert: Das Aktionsbündnis Unteilbar ruft ab 14 Uhr zu bundesweiten Kundgebungen für Solidarität in der Coronakrise und gegen Rassismus auf. Zu den Protesten unter dem Motto #SogehtSolidarisch werden in Berlin und Leipzig tausende Menschen erwartet. Auch in anderen Städten wie Hamburg, Freiburg, Chemnitz, Münster und Passau sind Kundgebungen angemeldet. Das von 130 Organisationen unterstützte Bündnis erklärte im Vorfeld, "verantwortungsbewusst und mit Abstand" zu demonstrieren.

Zuletzt hatte sich die Bundesregierung besorgt gezeigt über die Verstöße gegen die Corona-Auflagen bei Großdemonstrationen mit zehntausenden Menschen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte vor dem Wochenende die Demonstranten auf, die Hygieneregeln einzuhalten. Jeder Teilnehmer soll laut Auflage einen Mund-Nase-Schutz tragen, wie Geisel im RBB sagte. Die Berliner Polizei erwartet etwa 20.000 Demonstranten. (AFP)