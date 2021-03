Unter Drogen hat ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Auto am Freitagabend mehrmals den Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz umrundet, obwohl sich dort nur Fußgänger aufhalten dürfen. Der Führerschein des Mannes sei beschlagnahmt worden, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Demnach war der Mann am Freitagabend aufgefallen.

Nachdem Polizisten den Wagen gestoppt hatten, wollten sie das Auto und den Führerschein des Mannes überprüfen. Der Fahrer, der „dem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“ stand, habe sich jedoch geweigert. Dabei habe er Widerstand geleistet, die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden brachten und fesselten den Mann.

In einer Polizeidienststelle durchsuchten die Einsatzkräfte den Mann und fanden dessen Papiere. Der Verdächtige wurde in Gewahrsam gebracht und wurde später entlassen.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Schlüssel wurden sichergestellt und das Auto wurde abgeschleppt. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Verdachts des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.