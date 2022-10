Unter Lkw eingeklemmt Radlerin bei Unfall in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt – Lkw-Fahrer wird angegriffen

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen auf der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Die Verletzte sei am Montagmorgen unter dem Betonmischer eingeklemmt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Nach seinen Angaben wurde auch der Lkw-Fahrer verletzt: Der Mann sei von einer unbekannten Person angegriffen worden, als er nach dem Unfall ausgestiegen sei, um nach der Radfahrerin zu schauen.

Drei weitere Menschen seien betreut worden, schilderte der Feuerwehrsprecher. Die Polizei teilte zunächst keine weiteren Details mit.

Etwa 40 Kräfte der Feuerwehr seien vor Ort, hieß es weiter. Die Einsatzstelle sei umfangreich abgesperrt. Details zum Ablauf des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.

Die Bundesallee wurde nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in Richtung Kurfürstendamm zwischen Nachodstraße und Spichernstraße gesperrt. Die VIZ rief Autofahrer dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mehrere Buslinien, darunter der Ersatzverkehr der U9, wurden den Angaben zufolge umgeleitet. (dpa/Tsp)

